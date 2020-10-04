Юридическая компания

ЛУКАШЕНКО

Ведение арбитражных споров в суде

108840, Москва, Троицк, ул. 2-я Научная д. 5

+7 (925) 518 49 88

Заказать звонок

Юристы по арбитражным спорам

Поможем выиграть ваш спор в суде или на этапе претензионной работы

Взыскание расходов с проигравшей стороны

Работаем по официальному договору

Опыт работы более 15 лет

Выиграно более 300 дел

Оценить перспективы дела
Получить бесплатную консультацию

НАША КОМАНДА

Дмитрий Игоревич Лукашенко

Дмитрий Игоревич, окончил Петрозаводский Государственный Университет, по специальности Юриспруденция. Имеет более 20 лет юридического стажа,  из них 11 лет работал адвокатом и больше года входил в первый судебный состав, Третейского Арбитражного суда Москвы, в должности —  судьи.  Дмитрий Игоревич, лично вел немало громких дел, в качестве защитника. Защищал интересы физических и юридических лиц в делах Роскосмоса, Рособоронэкспорта, Банка Русский Стандарт, ООО Мейджор фильм,  ООО «Аквалимир» и ООО «Делюкс Аква», воинских частей 08275О, 3486, 6686, 32103, 95510, 3419, и т.д..  Дмитрий Игоревич провел более 400 уголовных, гражданских и арбитражных дел и большинство  выиграл. Длительное время возглавлял юридическую службу Московского Городского отделения ЛДПР.

Привлекался в качестве эксперта по юридическим вопросам Общественной палаты РФ.

Ольга Владимировна Лукашенко

Ольга Владимировна, окончила РЭУ им. Плеханова по специальности Международные Экономические Отношения, Французскую Высшую Школу Международной Торговли в г. Дюнкерк, Экономический Факультет, Университета Манчестера, получила Master Degree по экономике в Университете Страсбурга.16 лет представляла интересы немецкого концерна FRoSTA AG в странах бывшего СССР. Занимала должность Генерального Директора торгового представительства концерна FRoSTA AG в России. На счету Ольги Владимировны множество успешно выигранных корпоративных, административных, налоговых и имущественных споров физических и юридических лиц.

Член Ротари Клуба, удостоена медали им. Пола Харриса.

Какие дела мы ведем:

Корпоративные споры

Корпоративные споры – одна из наиболее сложных и запутанных областей права. К ней относятся любые конфликтные ситуации, возникающие внутри фирм, компаний, организаций. Связаны они с управлением, рабочими процессами, взаимоотношениями сотрудников, руководителей, участников.

Как понять, что в организации имеется корпоративный конфликт?

  • Вам не предоставляют отчетность о хозяйственной деятельности общества
  • Генеральный директор уклоняется от выполнения своих обязанностей
  • Вам, как участнику отказывают в проведении аудита
  • Возник спор относительно принадлежности акций/долей
  • Вам не предоставляют запрашиваемые документы или информацию о деятельности общества
  • Сделка, совершенная обществом, нарушает интересы участников

Мы оказываем помощь, если у Вас возникли вопросы связанные с :

  • владением долями в ООО,
  • оспариванием собраний учредителей и акционеров,
  • спорами об управлении обществом,
  • с оспариванием сделок по корпоративным

Споры по договорам

Нередко случаются ситуации, когда работы выполнены, услуги оказаны, товар поставлен, но Заказчик задерживает их оплату или же не оплачивает вовсе; или же Подрядчику выплачен аванс за товар, работу или услугу, но он не выполняет обязательства или выполняет не полностью. Часто Подрядчик срывает сроки выполнения работ и отказывается выплачивать добровольно неустойку или же Заказчик отказывается по надуманным причинам подписывать КС-2 и КС-3 и принимать выполненные работы, тем самым срывая сроки.

Мы оказываем помощь, если у Вас возникли вопросы связанные с договорами:

  • госзакупок ФЗ-44, ФЗ-223
  • банковского обслуживания ФЗ-115
  • договорами купли-продажи
  • договорами подряда
  • государственного подряда
  • договорами оказания услуг
  • лизинга
  • аренды, субаренды, договоров девелоперской деятельности
  • перевозок и транспортной экспедиции
  • строительства, участия в долевом строительстве, строительного подряда

Мы занимаемся взысканием задолженностей, пеней при неисполнении обязательств, расторжением договоров, признанием сделок недействительными и т.д.; регулированием споров по договорам лизинга, аренды, субаренды, перевозок; признанием гос. аукционов недействительными; исключением организаций из реестра недобросовестных поставщиков; защищаем в суде интересы подрядчиков и исполнителей по государственным контрактам; решаем споры по подписанию КС-2, КС-3.

Споры о собственности

Мы осуществляем профессиональное разрешение любых конфликтов, связанных с притязаниями на ценные объекты между организациями и/или гражданами.

Мы поможем:

  • признать право собственности на товары, недвижимость, производственное оборудование, транспортные средства
  • признать право интеллектуальной собственности
  • устранить препятствия в пользовании имуществом
  • установить сервитут
  • признать право собственности незаконным с последующим истребованием объекта

Споры с налоговой инспекцией

«Заплати налоги и спи спокойно» — эта фраза знакома многим. Однако зачастую после уплаты налогов (которые были начислены неправильно) остается буквально не на что вести бизнес. Связано это с тем, что налоговое право является относительно новым явлением в российском законодательстве, поэтому содержит много пробелов и часто претерпевает изменения. Как следствие, налоговые органы неправильно трактуют нормы налогового права.

Мы поможем:

  • оспорить результаты проверок Федеральной налоговой службы
  • признать недействительными решений налогового органа
  • оспорить доначисления налогов, пеней, штрафов.

Также мы защищаем интересы юридических лиц в случае доначисления НДС, если по мнению налоговой инспекции, Ваш контрагент оказался «недобросовестным».

Споры по банкротству

  • признании банкротом юридического или физического лица
  • списании долгов
  • признании сделок недействительными
  • решении вопросов, по применению субсидиарной ответственности

Наши основные услуги

Консультация (лично, дистанционно или в виде письменного заключения)

Ведение дела под ключ

Подготовка документов

Досудебное урегулирование - более 50% споров, можно решить в досудебном порядке (без обращения в суд). Мы ведем переговоры с оппонентами, готовим документы (запросы в компетентные органы, корпоративные договора, требования о проведении собрания участников, претензионная работа и т.д.)

Защита интересов в судебном процессе (определение подсудности, составление исковых требований, составление и направление ходатайств, назначение экспертиз, и т.д.)

КОНТАКТЫ

108840, МОСКВА, ТРОИЦК, УЛ. 2-Я НАУЧНАЯ Д. 5

+7 (925) 518 49 88

olgalukashenko@inbox.ru

ИП ЛУКАШЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 771544830980

Оставьте свой номер и мы перезвоним Вам в ближайшее время!

Хотите оценить перспективы дела? Оставьте свой номер, мы перезвоним Вам в ближайшее время и все уточним!

Оставьте свой номер и получите бесплатную консультацию!