Дмитрий Игоревич, окончил Петрозаводский Государственный Университет, по специальности Юриспруденция. Имеет более 20 лет юридического стажа, из них 11 лет работал адвокатом и больше года входил в первый судебный состав, Третейского Арбитражного суда Москвы, в должности — судьи. Дмитрий Игоревич, лично вел немало громких дел, в качестве защитника. Защищал интересы физических и юридических лиц в делах Роскосмоса, Рособоронэкспорта, Банка Русский Стандарт, ООО Мейджор фильм, ООО «Аквалимир» и ООО «Делюкс Аква», воинских частей 08275О, 3486, 6686, 32103, 95510, 3419, и т.д.. Дмитрий Игоревич провел более 400 уголовных, гражданских и арбитражных дел и большинство выиграл. Длительное время возглавлял юридическую службу Московского Городского отделения ЛДПР.
Привлекался в качестве эксперта по юридическим вопросам Общественной палаты РФ.
Ольга Владимировна, окончила РЭУ им. Плеханова по специальности Международные Экономические Отношения, Французскую Высшую Школу Международной Торговли в г. Дюнкерк, Экономический Факультет, Университета Манчестера, получила Master Degree по экономике в Университете Страсбурга.16 лет представляла интересы немецкого концерна FRoSTA AG в странах бывшего СССР. Занимала должность Генерального Директора торгового представительства концерна FRoSTA AG в России. На счету Ольги Владимировны множество успешно выигранных корпоративных, административных, налоговых и имущественных споров физических и юридических лиц.
Член Ротари Клуба, удостоена медали им. Пола Харриса.
Корпоративные споры – одна из наиболее сложных и запутанных областей права. К ней относятся любые конфликтные ситуации, возникающие внутри фирм, компаний, организаций. Связаны они с управлением, рабочими процессами, взаимоотношениями сотрудников, руководителей, участников.
Как понять, что в организации имеется корпоративный конфликт?
Мы оказываем помощь, если у Вас возникли вопросы связанные с :
Нередко случаются ситуации, когда работы выполнены, услуги оказаны, товар поставлен, но Заказчик задерживает их оплату или же не оплачивает вовсе; или же Подрядчику выплачен аванс за товар, работу или услугу, но он не выполняет обязательства или выполняет не полностью. Часто Подрядчик срывает сроки выполнения работ и отказывается выплачивать добровольно неустойку или же Заказчик отказывается по надуманным причинам подписывать КС-2 и КС-3 и принимать выполненные работы, тем самым срывая сроки.
Мы оказываем помощь, если у Вас возникли вопросы связанные с договорами:
Мы занимаемся взысканием задолженностей, пеней при неисполнении обязательств, расторжением договоров, признанием сделок недействительными и т.д.; регулированием споров по договорам лизинга, аренды, субаренды, перевозок; признанием гос. аукционов недействительными; исключением организаций из реестра недобросовестных поставщиков; защищаем в суде интересы подрядчиков и исполнителей по государственным контрактам; решаем споры по подписанию КС-2, КС-3.
Мы осуществляем профессиональное разрешение любых конфликтов, связанных с притязаниями на ценные объекты между организациями и/или гражданами.
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«Заплати налоги и спи спокойно» — эта фраза знакома многим. Однако зачастую после уплаты налогов (которые были начислены неправильно) остается буквально не на что вести бизнес. Связано это с тем, что налоговое право является относительно новым явлением в российском законодательстве, поэтому содержит много пробелов и часто претерпевает изменения. Как следствие, налоговые органы неправильно трактуют нормы налогового права.
Мы поможем:
Также мы защищаем интересы юридических лиц в случае доначисления НДС, если по мнению налоговой инспекции, Ваш контрагент оказался «недобросовестным».