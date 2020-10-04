Корпоративные споры – одна из наиболее сложных и запутанных областей права. К ней относятся любые конфликтные ситуации, возникающие внутри фирм, компаний, организаций. Связаны они с управлением, рабочими процессами, взаимоотношениями сотрудников, руководителей, участников.

Как понять, что в организации имеется корпоративный конфликт?

Вам не предоставляют отчетность о хозяйственной деятельности общества

Генеральный директор уклоняется от выполнения своих обязанностей

Вам, как участнику отказывают в проведении аудита

Возник спор относительно принадлежности акций/долей

Вам не предоставляют запрашиваемые документы или информацию о деятельности общества

Сделка, совершенная обществом, нарушает интересы участников

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